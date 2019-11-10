Ata’nın son görüntüleri

Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan, Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin ardından düzenlenen anma törenleri sırasında çekilen özel fotoğrafların yer aldığı albüm Anadolu Ajansı ile paylaşıldı. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar arasında, vefatı öncesinde ve ebediyete intikali sonrasında düzenlenen anma törenlerinde çekilen kareler yer aldı.

Albümde, Atatürk’ün Balkan Antantı Konseyi üyeleri ile 27 Şubat 1938’de Ankara’da, Yugoslavya Savunma Bakanı Orgeneral Lujibomir Mariç ile 19 Mayıs 1938’de 21 Mayıs 1938’de Mersin’de, 27 Mayıs 1938’de Haydarpaşa’da ve 1 Haziran 1938’de Savarona yatında çekilen fotoğraflarının yanı sıra vefatının ardından naaşının Sarayburnu’ndan Zafer muhribine nakledilmesi, naaşı taşıyan özel trenin Ankara’da karşılanması, naaşının Etnoğrafya Müzesindeki yerine taşınması, daha sonra ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e nakli sırasında çekilen fotoğraflar öne çıkıyor.



‘Marifet unutulmamak’



MSB’nin twitter hesabından, Atatürk’ün vefatının 81. yılı dolayısıyla, “Daima kalbimizdesin Mustafa Kemal Atatürk” ifadeleriyle yayımlanan videoda, müzede sergilenenlere ait görüntü ve bilgilere yer verildi. Video, Atatürk’ün, “Ölüm insanın değişmez kaderidir, marifet unutulmamaktır” sözleriyle sonlandırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etmesinin ardından cenaze töreni kare kare fotoğraflandı. “Ebedi Şefimiz Atatürk’ün İstanbul ve Ankara’daki Cenaze Töreni Albümü”nde toplanan fotoğraflar, saklanmak üzere Milli Kütüphane arşivine teslim edildi.



SİYASİLERDEN 10 KASIM MESAJLARI







‘İlhamımız Atatürk’ün devrimci fikirleri’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: O, inançlı, azimli ve kararlı bir kişiliğe sahipti. İstiklal ve istikbal mücadelemizde en ağır sorumlulukları üstlendi. İşgalci ve istilacı devletlerin bin yıllık şark planlarını boşa çıkarmak için ömrünü devletimize ve milletimize vakfetti. Türkiye’nin ve Türk milletinin şeref ve itibarını yükseltmek için hayatıyla imtihanlara girdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop: O, inançlı, azimli ve kararlı bir kişiliğe sahipti. İstiklal ve istikbal mücadelemizde en ağır sorumlulukları üstlendi. İşgalci ve istilacı devletlerin bin yıllık şark planlarını boşa çıkarmak için ömrünü devletimize ve milletimize vakfetti. Türkiye’nin ve Türk milletinin şeref ve itibarını yükseltmek için hayatıyla imtihanlara girdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, bedenen aramızdan ayrılışının yıldönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmanın mücadelesini verdiğimiz bugünlerde ilhamımız, karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan Ulu Önder Atatürk’ün ‘Milletin kayıtsız şartsız egemenliği’ anlayışına dayalı devrimci fikirleridir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Aziz Atatürk şerefli yaşamanın ve tam bağımsızlık onurunun somutlaşmış, ete kemiğe bürünmüş halidir. Herkes bilmelidir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’dir, Türk vatanının istiklal ufkudur.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şanlı tarihimize damga vuran, Milli Mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her zaman ilham kaynağımız olan böyle bir liderdir. Onun milletimize bıraktığı en büyük miras, kendi ayakları üzerinde durabilen ekonomik, politik, askeri ve toplumsal alanlar başta olmak üzere her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan egemen ve bağımsız Türkiye Cumhuriyetidir. Bu mirasa sahip çıkmak bizlerin en önemli vazifesidir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Atatürk, eğer inanıyorsanız, imkansızlıkların nasıl bir mucizeye dönüşebileceğini tüm dünyaya göstererek, dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere örnek olan liderdir.



Ege Vapuru videosu









Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Atatürk’ün daha önce yayınlanmamış Ege Vapur’undaki görüntülerini paylaştı. Ersoy’un paylaştığı, Atatürk’ün sevdiği Selanik Türküsü’nün, “O bizim buluşmalarımız yarim mahşere kaldı” bölümünün de bulunduğu Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerindeki 1930 Kasım ayına ait görüntüde, Ulu Önder, çocukluk arkadaşı ve ona en yakın isimlerden Salih Bozok, yanından hiç ayırmadığı Kılıç Ali ve başyaveri Cevat Abbas Gürer ile sohbet ederken görülüyor. Ersoy, Atatürk’ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda, “Atatürk’ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu, fikirde ve icraatta, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu güçlü, lider ve tam bağımsız bir gelecek inşa ederek hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim” vurgusu yaptı.

