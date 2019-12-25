MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ataşehir'de gece yarısı korku dolu anlar! Alev alev yandı
ABONE OL
25.12.2019 - 04:51 | | İHA

Ataşehir'de gece yarısı korku dolu anlar! Alev alev yandı

Ataşehir'de gece saatlerinde bir gecekondu da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Ataşehir'de gece yarısı korku dolu anlar! Alev alev yandı

Yangının kısa sürede bahçede bulunan hurdalık alana daha sonra bir başka gecekonduya sıçraması itfaiye ekiplerini seferber etti.

Alevler geceyi aydınlattı

Yangın, saat 02.45'de Ataşehir ilçesi Yeni Sahra Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birdenbire yanmaya başlayan gecekondudaki alevler önce bahçesindeki hurdalık eşyalara daha sonra diğer gecekonduya sıçradı. Başta Ünalan olmak üzere Kadıköy ve Ümraniye İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alınan alevler yerini soğutma çalışmasına bıraktı. Çevredeki diğer apartman ve gecekondularda yaşayan vatandaşların herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için tahliye edildiği gözlemlenirken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye eri yoğun dumandan etkilendi

Yangına müdahale ederken oluşan yoğun dumandan etkilenen bir itfaiye eri, arkadaşları tarafından yangın bölgesinden çıkartılarak güvenli bir alana alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yangının neden çıktığını öğrenebilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Sokaklar 1 metre su altında kaldı, mahsur kalan 9 kişi botla kurtarıldıAdana’da sağanak yağış nedeniyle sokaklarda oluşan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki su birikintileri sebebiyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerince bota bindirilerek kurtarıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son depremler 25 Aralık Kandilli Rasathanesi | İstanbul'da deprem mi oldu?

    Son depremler 25 Aralık Kandilli Rasathanesi | İstanbul'da deprem mi oldu?

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Sıradaki Haber