05.11.2019 - 14:24 | | DHA
Atatürk Baraj Gölü'nün rengi yeşile döndü
Adıyaman'da, Atatürk Barajı Gölü'nün rengi yeşil oldu. Renk değişiminin nedeni, gölden alınan numunelere yapılacak analiz sonunda ortaya çıkacak.
Atatürk Barajı Gölü'nün, Adıyaman kent merkezine yakın bölümünde, su rengi yeşile döndü. Vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bildirdi. 2 kurumdan gelen görevliler, gölden numune aldı. Sudaki renk değişiminin nedeni laboratuvar analizleriyle belirlenecek.
Vatandaşlar, inceleme tamamlanıncaya kadar gölden uzak durmaları yönünde uyarıldı.
Kızıldeniz'den gelen zehirli deniz kestanesi uyarısıAntalya Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, zehirli deniz kestanesi ’Diadema Setosum’un Akdeniz ve Ege kıyılarında yayılımının devam ettiğini belirterek, kayalık bölgede denize giren ya da avlananları temastan uzak durmaları noktasında uyardı.