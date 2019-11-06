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06.11.2019 - 14:55 | | İHA

Atatürk Barajı'nda ötrofikasyon gerçekleşti

Atatürk Baraj yüzeyinin önceki gün yeşil renge bürünmesi olayının ardından yapılan ön incelemede, konunun ötrofikasyon olayı olduğu belirtildi.

Atatürk Barajı'nda ötrofikasyon gerçekleşti

Atatürk Barajının yeşile bürünmesi olayı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Ünivesitesinden uzman kişiler inceleme yaptı. Sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuara gönderildi.

Ekiplerin yaptığı ön incelemede yeşil renge suda oluşan alg patlamalarının olduğunu açıklandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Adıyaman’ın Sitilce Bölgesi Atatürk Barajı üzerinde Adıyaman Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisinin zaman zaman bakıma alınması, şehir merkezindeki kanalizasyon hattının tam olarak arıtma tesisine alınamaması ve bu bölgeye deşarjının olması, yakın köylerdeki tarım alanlarında köylüler tarafından Azot ve Fosfat içerikli gübre kullanımı sonucu, bu gübrelerin yağmur suları ile baraja karışması nedenlerinden dolayı Sitilce bölgesinde çözünmüş oksijen miktarının azalması azot ver fosfor oranının yükselmesinden dolayı ötrofikasyon olayı meydana geldiği düşünülüyor. Su içerisinde alg patlamaları sonucu su yüzeyinde yeşillenmeler meydana gelmiştir. İl Müdürlüğümüzce sudan numune alınarak Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuarına analizi yapılmak üzere gönderilmiştir. Analiz sonucunun akabinde de gerekli bilgilendirilmenin yapılacaktır” denildi.

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