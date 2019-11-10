Atatürk ve Cumhuriyet Söyleşisi

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılında Ulu Önder’i anan iki önemli isim, Demirören Medya’nın ev sahipliğindeki söyleşide fuar ziyaretçileriyle buluştu. “Atatürk ve Cumhuriyet: Kültür ve Tarihte Değişimler” başlıklı söyleşiye katılanlar Atatürk’ü, Cumhuriyet’in kazanımları, dünden bugüne yolculuğu ve kültürel yansımalarını dinledi. Söyleşide Doğan Hızlan, “Atatürk ve Cumhuriyet tarihini öğrenmek için bazı temel eserleri okumanız gerekir. Nutuk da Cumhuriyet tarihimizin edebiyata yansımasıdır” dediği konuşmasında özellikle genç okuyuculara seslenerek; “İlber Ortaylı’nın ön sözünün de yer aldığı Nutuk’u okuduktan sonra sizler de tarihin seyrini öğreneceksiniz” şeklinde konuştu.

Edebiyatın önemi

Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i anlayıp öğrenebilmek adına edebiyatın büyük önemi olduğunu anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Tarihi ve yakın tarihimizi öğrenmek, anlamak için edebiyata da bakmalıyız. Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi birçok yazar Atatürk dönemine tanıklık etti. Hem o yazarları hem de Atatürk’ün anlatımını okumadan tarihi öğrenemeyiz” dedi.