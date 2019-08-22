MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAtatürk'e yönelik hakaretler yer alıyordu! O kitabın satışı ve dağıtımı yasaklandı
22.08.2019 - 16:42| AA

Atatürk'e yönelik hakaretler yer alıyordu! O kitabın satışı ve dağıtımı yasaklandı

İçeriğinde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğu belirlenen "Put Adam" isimli kitabı piyasaya süren yayınevi yetkilileri hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Atatürk'e yönelik hakaretler yer alıyordu! O kitabın satışı ve dağıtımı yasaklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, yazarı belli olmayan "Put Adam" isimli kitapta Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler bulunduğunu belirledi.

Savcılık bu kapsamda, kitabı yayınlayan yayınevi yetkilileri hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, adı geçen kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

Çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasındaAntalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korku dolu anlar! Hurdaya dönen araçtan yola savruldu

Korku dolu anlar! Hurdaya dönen araçtan yola savruldu

Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

Atatürk'e yönelik hakaretler yer alıyordu! O kitabın satışı ve dağıtımı yasaklandı

Atatürk'e yönelik hakaretler yer alıyordu! O kitabın satışı ve dağıtımı yasaklandı

Sıradaki Haber