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10.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Atatürk’ü resimleriyle anıyorlar

10 Kasım Atatürk’ü anma günü etkinlikleri kapsamında Venüs Sanat Galerisi tarafından düzenlenen “Atatürk Karma Resim Sergisi” 10 Kasım’da sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Atatürk’ü resimleriyle anıyorlar

Sergide ressamların suluboya, yağlıboya, karakalem ve pastel gibi tekniklerdeki Atatürk çalışmaları yer alıyor. Eserleri olan sanatçılar arasında Ahmet Öğreten, Bayram Muz, Natali Aydar, Tariyel Alizade, Ayla Yeşilmen, Ayşe Yavuzdoğan ve Ilgın Tosun yer alıyor. Atatürk temalı resim sergisi 20 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.

Atatürk’ü resimleriyle anıyorlar

 

 

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