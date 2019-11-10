Atatürk’ü resimleriyle anıyorlar

Sergide ressamların suluboya, yağlıboya, karakalem ve pastel gibi tekniklerdeki Atatürk çalışmaları yer alıyor. Eserleri olan sanatçılar arasında Ahmet Öğreten, Bayram Muz, Natali Aydar, Tariyel Alizade, Ayla Yeşilmen, Ayşe Yavuzdoğan ve Ilgın Tosun yer alıyor. Atatürk temalı resim sergisi 20 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.