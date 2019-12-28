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28.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi kutlandı

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diğer devlet erkanı ve seğmenlerin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Heyette, TBMM Başkanvekili Levent Gök de yer aldı. Şahin’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Şahin, deftere şunları yazdı: “Büyük Atatürk, Mili Mücadele’yi başlatmak üzere Ankara’ya gelişinizin 100. yılında Başkent’in il yöneticileri olarak huzurlarınıza geldik. Dikmen sırtlarına adım attığınız gün, Ankara için bir dönüm noktası olmuştur... Birlik ve beraberlik ruhuyla, Milli Mücadele’de hiç tereddüt etmeden yanınızda yer alan Ankaralılar olarak, bu tarihi günü 100 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun.” Gölbaşı’nda kaymakamlıkça hazırlanan 2 bin 500 kişilik seğmen gösterisi sunuldu. 

 

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