Atatürk’ün görülmemiş fotoğrafları bu sergide

Arşivin içinde Atatürk’ün yurt gezileri, yabancı devlet adamlarıyla buluşmaları, Dolmabahçe Sarayı ve Florya Deniz Köşkü’ndeki yaşamı ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler yer alıyor. Ayrıca koleksiyonda Atatürk’ün manevi kızı Ülkü ve çocuklarla beraber fotoğrafları, eğitim kültür faaliyetleri ve deniz tutkusuyla ilgili de seçkiler bulunuyor.









Sergi boyunca Yapı Kredi Arşivi’nde bulunan ve Atatürk filmlerinden derlenmiş üç saatlik bir video da alanda gösterilecek.