02.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Atatürk’ün görülmemiş fotoğrafları bu sergide
Rahmi M. Koç Müzesi, Yapı Kredi’nin 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında 29 Aralık’a dek “Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonu’ndan Atatürk Fotoğrafları Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, Atatürk’ün daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarına yer veriyor.
Arşivin içinde Atatürk’ün yurt gezileri, yabancı devlet adamlarıyla buluşmaları, Dolmabahçe Sarayı ve Florya Deniz Köşkü’ndeki yaşamı ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler yer alıyor. Ayrıca koleksiyonda Atatürk’ün manevi kızı Ülkü ve çocuklarla beraber fotoğrafları, eğitim kültür faaliyetleri ve deniz tutkusuyla ilgili de seçkiler bulunuyor.
Sergi boyunca Yapı Kredi Arşivi’nde bulunan ve Atatürk filmlerinden derlenmiş üç saatlik bir video da alanda gösterilecek.
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