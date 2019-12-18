Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısının, 'Atatürk'ün Libya'da ne işi vardı?' başlıklı bölümü şöyle:

Türkiye’nin yurtdışına asker göndermesi ya da sınırlarımız dışında bir askeri operasyon gündeme geldiğinde ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bakıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Libya’ya asker gönderebiliriz” deyince, Kılıçdaroğlu’nun ne diyeceğini merak etmiştim. Hande Fırat’la söyleşisinde “Ne işimiz var bizim Libya’da?” dedi. Kılıçdaroğlu Afrin operasyonuna da karşı çıkmıştı. El Bab’da uluslararası uzlaşma olduğunu ama Afrin’de hava desteği sağlanmadan yapılacak bir operasyonun doğru olmadığını savunmuştu. Erdoğan’a “Önce seni kefenle karşılayan arkadaşlarını gönder” diye seslenmişti. Ama Afrin, Kılıçdaroğlu’nun korktuğu gibi olmadı.

CHP Lideri, Barış Pınarı harekâtına “İçimiz yana yana tezkereye ‘Evet’ diyoruz” diye destek vermiş, ancak “Barış içinde yaşamak varken neden oralara gidiyoruz? Hangi gerekçe ile gidiyoruz? Yazık günah değil mi bu memlekete” diye ikircikli bir tavır göstermişti.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak Atatürk’ün koltuğunda oturduğunu hatırlatmaktan onur duyar. Hakikaten de onur duyulacak bir görevdir. Söz konusu Libya’ya asker gönderme olunca, Atatürk’ün dünyasında Libya’nın özel bir yeri olduğunu hatırlatmak istedim.

Atatürk, Libya’nın bağımsızlık mücadelesine aktif olarak destek vermişti. Önce subay olarak gittiği Libya’ya ikinci kez gazeteci kimliğiyle gizlice sızmıştı. Kasr-ı Harun’u savunurken yüzüne gelen kireçli taş parçası yüzünden az kalsın bir gözünü kaybediyordu. Atatürk, Libya’yı gözü pahasına savundu.

“Türkiye’nin Libya’da ne işi var?” diyen Kılıçdaroğlu’na “Peki Atatürk’ün Libya’da ne işi vardı?” diye sormak isterdim. Hem de Atatürk’ün Libya’da yerel giysiler içinde çektirdiği fotoğraf eşliğinde...