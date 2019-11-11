Ata’ya duyulan sevgi hiçbir yere sığmıyor

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıldönümünde tüm İstanbul Ata’sını minnetle andı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm şehir saygı duruşundaydı. İstanbullular şehri saran siren sesiyle ayağa kalkarak 1 dakika boyunca adeta taş kesildi. Saygı duruşunda bulunanlar arasında trafikte seyir halinde olan sürücüler de vardı, inşaatta çalışan işçiler de. En duygusal anlar ise Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda yaşandı. Dolmabahçe Sarayı’nın önünde içeriye girmek için bekleyen vatandaşlar ve öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu kuyruk Dolmabahçe Sarayı’nın önünden Dolmabahçe Camii’ne kadar uzadı. İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlara da yansıtıldı.

Anma törenine vatandaşların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, 1. Ordu Komutanlığı’ndan Albay Serkan Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Aksu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat katıldı. Vatandaşlar Atatürk’ün hayatını kaybettiği yatağın üzerine ve çevresine karanfiller bıraktı. Türk bayrağı örtülü yatağın iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05’i gösterdiği anda duygusal anlar yaşandı. Bazı vatandaşlar Atatürk’ün yatağının önünde dua okurken, bazıları ise sirenlerin çalmasıyla duygulanarak gözyaşları döktü. Yoğunluktan dolayı içeriye giremeyen vatandaşlar da töreni dışarıya kurulan ekrandan izledi. Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşundu bulunulup, istiklal marşı okundu.

‘Çok duyguluyum’

Anmaya katılan vatandaşlar arasında bulunan Ediz Baysal duygularını şöyle ifade etti; “Ben 1939 doğumluyum. Atatürk’ün ölümünden kısa bir süre sonra dünyaya geldim. Atatürkçü bir nesilim. Babam da Atatürk’ün yanında bir süre çalışmış. Çankaya Köşkü’nün çevresinin düzenlemesi için bir ziraatçi aramışlar, babamı almışlar. Çok duyguluyum.”

İki aylık bebeğiyle birlikte Dolmabahçe Sarayı’na gelen Sevil Bulut, “Çok gururluyum. Bebeğim iki aylık. Onun buraya ilk gelişi. İnşallah o da bizler gibi Atatürk’ün yolunda ilerleyecek” dedi.

‘Bastonla geldim’

Törene katılan 12 yaşındaki Enes Yıldız “O olmasaydı biz şuanda olamazdık. Her insan bir gün ölecek ama o biraz daha yaşasaydı. Gönülden seviyoruz” dedi. 7 yaşındaki Fatma Bilge ise, “Atatürk’ü çok seviyorum onu asla unutamıyorum. O benim kalbimin bir köşesinde olacak” diye konuştu. Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret eden Şahsenem Soyupak, bastonla geldiğini ifade ederek, “Ölene kadar onun izinden gitmeye devam edeceğiz. Ayağım kırıldı ama ben bastonumla yine geldim buraya. Her sene geliyorum” ifadelerini kullandı.