Ateş grubundan olan ASLAN BURCU günlük yorumu - genel özellikleri

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ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Şanslı günlerinizden birindesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konulardan gelen kısmetleriniz olabilir. Gün içinde yapmak istediğiniz şeyler için imkânlar söz konusu. İlerleyen saatlerde keyfinize düşkünlüğünüz artabilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.

ASLAN BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi yarattıklarımda arıyorum

Yönetici gezegeni: Gündüzün ışığı olarak Güneş bu burcun yöneticisidir

Elementi: Ateş

Niteliği: Sabit

Rengi: Güneş renkleri, turuncu

Metali: Altın

Taşı: Rubi

Vücutta karşı geldiği bölge: Kalp, omurga

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Kendine güvenen ve enerjik, ilham veren, yaratıcı, güçlü bir etkileme gücü, artistik, güvenilir ve koruyucu

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Sert ve fazla despot, pohpohlanmaya dayanamayan, sürekli ilgi merkezi olmak isteyen, küstah, diktatör gibi, abartılı ve egoist