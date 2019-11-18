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18.11.2019 - 12:37 |

Ateş grubundan olan ASLAN BURCU günlük yorumu - genel özellikleri

Günlük burç yorumlarını okuyan vatandaşlar, Aslan burcu hakkında da bilgi almak istiyorç Aslan burcu olanlar, günlük aslan burcu yorumunu ve aslan burcunun genel özelliklerini araştırıyor. 23 temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında doğan Aslan burçları hakkında bilinmesi gerekenler...

Ateş grubundan olan ASLAN BURCU günlük yorumu - genel özellikleri

Aslan burcu günlük yorumu için arayış devam ediyor. Günün ilk saatlerinden bu yana araştırılan Aslan burcu bilgileri haberimizde yer alıyor. Aslan burcunun günlük oyurumu ve genel özellikleri hakkında arayış yapanlar için tüm cevaplar haberimizde...

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Şanslı günlerinizden birindesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konulardan gelen kısmetleriniz olabilir. Gün içinde yapmak istediğiniz şeyler için imkânlar söz konusu. İlerleyen saatlerde keyfinize düşkünlüğünüz artabilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.

ASLAN BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Tanımlayan söz: Kendimi yarattıklarımda arıyorum

Yönetici gezegeni: Gündüzün ışığı olarak Güneş bu burcun yöneticisidir

Elementi: Ateş

Niteliği: Sabit

Rengi: Güneş renkleri, turuncu

Metali: Altın

Taşı: Rubi

Vücutta karşı geldiği bölge: Kalp, omurga

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Kendine güvenen ve enerjik, ilham veren, yaratıcı, güçlü bir etkileme gücü, artistik, güvenilir ve koruyucu

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Sert ve fazla despot, pohpohlanmaya dayanamayan, sürekli ilgi merkezi olmak isteyen, küstah, diktatör gibi, abartılı ve egoist

 

TEM'de kaza! Gözyaşlarına boğulduKocaeli’de, TEM otoyolunda arıza yaparak emniyet şeridinde duran Tunuslu turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan gelen kamyonet çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada turistlerden biri, yakınlarını görüntülü arayıp, ağlayarak kazayı anlattı.
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