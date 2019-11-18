Ateş grubundan olan ASLAN BURCU günlük yorumu - genel özellikleri
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ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU
Şanslı günlerinizden birindesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konulardan gelen kısmetleriniz olabilir. Gün içinde yapmak istediğiniz şeyler için imkânlar söz konusu. İlerleyen saatlerde keyfinize düşkünlüğünüz artabilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.
ASLAN BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Tanımlayan söz: Kendimi yarattıklarımda arıyorum
Yönetici gezegeni: Gündüzün ışığı olarak Güneş bu burcun yöneticisidir
Elementi: Ateş
Niteliği: Sabit
Rengi: Güneş renkleri, turuncu
Metali: Altın
Taşı: Rubi
Vücutta karşı geldiği bölge: Kalp, omurga
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Kendine güvenen ve enerjik, ilham veren, yaratıcı, güçlü bir etkileme gücü, artistik, güvenilir ve koruyucu
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Sert ve fazla despot, pohpohlanmaya dayanamayan, sürekli ilgi merkezi olmak isteyen, küstah, diktatör gibi, abartılı ve egoist