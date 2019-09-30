Ateşböceği Ercan kaç yaşında? Ercan Bostancıoğlu sağlık durumu

Oyuncu Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı. İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Bostancıoğlu'a akciğer enfeksiyonu teşhisi konulduğu öğrenildi. Sanatçı 15 gün boyunca hastanede tedavi görecek.

ATEŞBÖCEĞİ ERCAN KİMDİR?

Ateşböceği Ercan olarak tanınan Ercan Bostancıoğlu 1936 Çanakkale doğumludur. 1952 yılında İstanbul’a taşındılar ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsünde okudu ve mezun oldu. 1955 yılında İsmail Dümbüllü‘nün yardımlarıyla kendisini sahnelerde buldu.

Ateşböceği ismini Kabataş’tan sınıf arkadaşı koydu. Ercan Bostancıoğlu, 70'li ve 80'li yıllarda TRT’de şov programlarıyla, sinema filmleriyle, daha sonradan 90'lı yıllarda ise dizilerde izleyicinin karşısına çıkmıştır.

1970’li ve 1980’li yıllarda ‘Ateş Böcekleri’ Yalçın Otağı ile birlikte, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Emel Sayın gibi assolistlerin kadrosunda gazinolarda komedyen olarak çalışmıştır. Sloganları, ‘Aktüel ve politik esprilerin sempatik temsilcileri’ idi. Aziz Nesin, Süavi Sualp, Kayhan Taşkıran, Ahmet Üstel, Kandemir Konduk, karikatüristken Cem Yılmaz gibi yazarlar ile çalıştılar, oynadıkları skeçleri yazdırdılar.

1986 yılından bu yana gazetelere bulmacalar hazırladı. 1990 yılında Türkiye Bulmaca Şampiyonu oldu.

Ercan Bostancıoğlu, 6 Ocak 1965 tarihinde evlendiği eşi Serap Bostancıoğlu 2005 yılında lösemi sebebi ile vefat etmiştir. Neslihan adında bir kızı vardır.