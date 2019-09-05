Ateşli silahlarla gerçekleştirilen olaylar yüzde 15 azaldı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin denetimleri, İçişleri Bakanlığı siber birimlerince internetten her türlü silah satışının tespit edilmesi, av bayilerinin ve üretici fabrikaların internetten reklam yapmasına engel olunması, satın alma belgesi bulunmayanlara satış yapılmaması, ruhsatsız tüfek bulunduranlara idari para cezalarının artırılması gibi tedbirler ateşli silahlarla işlenen olay sayılarını azalttı.

2014'te 23 bin 43 seviyesinde olan ateşli silahlarla meydana gelen olay sayısı 2017'de artarak 33 bin 603 seviyesine ulaştı. İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle geçen yıl ateşli silahlarla meydana gelen olay sayısı yüzde 7,6 azaldı. Geçen yıl ateşli silahlarla 31 bin 41 olay meydana geldi. Bu yıl ateşli silahlarla gerçekleştirilen olay sayısındaki azalış sürdü ve yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldı. Bu kapsamda 8 aylık dönemde kasten adam öldürme yüzde 14, kasten yaralama yüzde 13, yağma yüzde 17 oranında azaldı.

Ateşli silah olayları daha çok ruhsatsız silahlarla meydana geldi

Ateşli silahlarla meydana gelen olaylarda daha çok ruhsatsız silahların kullanılması üzerine, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silah denetimlerine özellikle ağırlık verildi. Bunun sonucunda yılın 8 ayında ateşli silahlarla işlenen olaylarda ele geçirilen ruhsatsız silah sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8'lik bir artış yaşandı.

Sekiz aylık dönemde ateşli silahlarla gerçekleştirilen olaylarda 4 bin 475 ruhsatsız silah ele geçirilirken, geçen yıl aynı dönemde ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı 4 bin 370 olmuştu. Güvenlik güçlerince ülke genelinde yapılan huzur güven uygulamaları ve denetimlerin etkisiyle ülke genelinde bu yılın 8 ayında toplam 24 bin 396 ateşli silah ele geçirildi.

Veriler, "bireysel silahlanma artıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyarken, 2017'de 285 bin 170, geçen yıl ise 236 bin 715 silah ruhsatı verildi. Bu yılın 8 aylık döneminde verilen silah ruhsatı sayısı ise 146 bin 928 oldu. Vatandaşların yivli tabanca ruhsatı alma talepleri de azaldı. 2017'de 120 bin 724 olan yivli tabanca sayısı geçen yıl yüzde 8,3 azalarak 110 bin 724 oldu. Bu yılın ilk 8 ayında 57 bin 838 yivli tabanca ruhsatı verildi.