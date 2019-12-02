Atıklar okullara kütüphane olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş, megakentte düzenlenen fuar, konser gibi etkinliklerin ardından topladığı atık malzemeleri, Edirnekapı’daki “Atık Değerlendirme Atölyesinde” yeniden şekillendiriyor. Çalışanlarca toplanan ürünler, bu atölyeye getirilip ustalar tarafından abajür, saat, ofis mobilyası, kar küreme ekipmanı, soba, mangal ocağı ve süs eşyası gibi iylevsel ürünlere dönüştürülüyor. İSTAÇ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Canlı, atık malzemelerden üretilmiş kitaplıklar yapacaklarını ve bu kitaplıklarla önümüzdeki günlerde okullara kütüphane kuracaklarını söyledi.