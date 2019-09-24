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24.09.2019 - 16:56 |

Atilla Saral kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

27 Mart 1963'de Ankara'da doğan Atilla Saral, model ve oyuncu. İnci Türkay ile evlenerek gündeme gelen Atilla Saral'ın hangi dizilerde oynadığı da merak konusu oldu. İşte Atilla Saral hakkında merak edilenler...

Atilla Saral kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Ankara başkent lisesinden mezun olmuştur. 1987'de mankenliğe başlamış ve hala sürdürmektedir. Birçok dizi ve 20'den fazla sinema filminde rol almıştır.

Oynadığı Diziler

Manken (1989)
El Kızı (1989)
Hanımın Çiftliği (1990)
Düşler (1991)
Ahmet Hamdibey Ailesi (1991)
İki Kızkardeş (Serdar) (1992)
Geceler (Tarık) (1993)
Gizli Aşk (Faruk Eroğlu)(1995)
Böylemi Olacaktı (Murat Akman)(1997)
Gelin (Bedrettin)(2003)
Şöhret (Tuğra Soygüder)(2005-2006)
Son Cellat (Yusuf İlhan)(2008)
Zeytin Tepesi (2014)
Kiraz Mevsimi (2014-2015) Mehmet Dinçer
Rüya (2017)
İkizler Memo-Can (2018-) Mahmut Kepez

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