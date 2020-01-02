Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu?

İnternet üzerinden izleyiciyle buluşan Atiye dizisi, yayınlanmadan önce çok konuşulduğu gibi yayınlandıktan sonra da adından çok sık söz ettirmeyi başardı. Atiye dizi projesinin ilk yayınlanacağı tarih duyurulduktan sonra Atiye izlemek isteyenler, bu tarihi sabırsızlıkla bekledi. Dizinin nasıl olacağını, nerede çekileceğini, dizinin tam oyuncu kadrosunun kimler olduğunu ve dizinin konusunun ne olacağı hakkında meraklı bekleyişe başlayanlar 27 Aralık 2019 Tarihinde Atiye'nin ilk sezonu yayınlanmasıyla her soruya cevap buldu. Atiye dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. İstanbul'da bir ressamı canlandıran Beren Saat, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarmak için çaba harcıyor.

Atiye ilk sezonunu büyük beğeniyle izleyenler, 2. sezon için arayışa geçti. Atiye 2. sezon ne zaman? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? sorularına cevap arıyor.

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Atiye dizisinin 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Atiye yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Tim Seyfi

Başak Köklükaya

Meral Çetinkaya

Civan Canova

Hazal Türesan

Cezmi Baskın

Melisa Şenolsun

ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Atiye dizisinde çekim yerleri oldukça dikkat çekiyor. Şehirden uzak dağ tepelerinde yaşanan sahneler, zaman zaman mağara içlerinde de çekiliyor. Atiye sahneleri böyle oldukça izleyenler, Atiye nerede çekiliyor sorusunu yöneltiyor.

Atiye dizisinin çekimleri Göbeklitepe'de gerçekleştirilmektedir.

Göbeklitepe nerede?

Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür.