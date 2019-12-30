Atiye dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atiye'nin çekildiği Göbeklitepe nerede, hangi ilde?

Atiye dizisi 27 Aralık 2019 Cuma günü Netflix üzerinden yayınlandı. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrolünde olduğu Atiye dizisi yayınlandığın günden bu yana büyük ilgi görüyor. Atiye dizisini izleyenler, Atiye nerede çekiliyor? Atiye konusu nedir? Atiye simgesinin anlamı ne oluyor? sorularına cevap arıyor. İşte Atiye dizisi hakkında merak edilenler...

ATİYE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Atiye dizisinde çekim yerleri oldukça dikkat çekiyor. Şehirden uzak dağ tepelerinde yaşanan sahneler, zaman zaman mağara içlerinde de çekiliyor. Atiye sahneleri böyle oldukça izleyenler, Atiye nerede çekiliyor sorusunu yöneltiyor.

Atiye dizisinin çekimleri Göbeklitepe'de gerçekleştirilmektedir.

Atiye oyuncuları kimler? Göbeklitepe nerede?

ATİYE KONUSU NEDİR?

Atiye'nin başrolünde bulunan Beren Saat, dizide Atiye karakterini canlandırıyor. Ailesi ve sevgilisiyle mutlu bir yaşamı sürdüren Atiye, karşılaştığı olaylar sonrasında annesi ve sevgilisiyle arası bozuluyor. Ailesinin zoruyla psikiyatri ile görüşen Atiye'ye şizeofreni teşhisi konuluyor. Atiye bu teşhise zaman zaman aldırmıyor çünkü kimsenin görmediği şeyleri kendi öyle gerçek gibi görüyor ki. İzleyenlerinde kafası karışıyor. Ressam olan Atiye çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkaracak.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Netflix'in ikinci Türki dizisi 'Atiye', geçtiğimiz gün yayınlanan ilk sezonuyla bomba etkisi yarattı. 'Atiye’nin ilk sezonu platformdaki yerini alır almaz Türkiye’de birçok kişi tarafından izlendi. İzleyiciler yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Herkes dizinin ne kadar akıcı olduğundan bahsederken,oyuncuların performanslarına da övgü dolu sözler geldi. İşte o yorumlardan bazıları:

'Atiye' dizisi ilk sezonuyla sosyal medyayı salladı