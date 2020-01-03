Atiye dizisinin konusu nedir? Atiye oyuncuları kimler? Atiye nerede çekiliyor? Atiye 2. yeni sezon ne zaman?

İnternet dizilerini yakından takip edenler için Atiye dizisi ilgiyle ve büyük merakla izlenmeye devam ediyor. Atiye dizisinin ilk sezonu 27 Aralık 2019 günü yayınlandı. Toplam 8 bölümden oluşan 1. sezon çoğu izleyici tarafından kısa sürede bitirildi. Atiye ilk sezonu bitirenler, Atiye 2. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? arayışına koyuldu. Atiye dizisini izlemeye devam edenler veya yeni başlayanlar ise Atiye dizisinin konusu nedir? Atiye oyuncuları kimler? Atiye nerede çekiliyor? sorularına cevap arıyor.

ATİYE KONUSU NEDİR?

İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Tim Seyfi

Başak Köklükaya

Meral Çetinkaya

Civan Canova

Hazal Türesan

Cezmi Baskın

Melisa Şenolsun

ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Atiye dizisinde çekim yerleri oldukça dikkat çekiyor. Şehirden uzak dağ tepelerinde yaşanan sahneler, zaman zaman mağara içlerinde de çekiliyor. Atiye sahneleri böyle oldukça izleyenler, Atiye nerede çekiliyor sorusunu yöneltiyor.

Atiye dizisinin çekimleri Göbeklitepe'de gerçekleştirilmektedir.

Göbeklitepe nerede?

Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür.

ATİYE 2. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Atiye dizisinin ilk sezonunu izleyenler, Atiye 2. yeni sezon ne zaman arayışına geçti. Fakat Atiye dizisinin 2. yeni sezon yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Atiye dizisinin yeni sezon tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.