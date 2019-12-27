27.12.2019 - 12:32 |
Atiye konusu ve oyuncuları | Atiye fragman izle
Atiye için büyük gün... Netflix'in ikinci orjinal Türk dizisi Atiye yayılandı. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı Atiye'nin konusu ne? İşte merakla beklenen Atiye dizisi ile ilgili detaylar. Atiye fragmanı...
Netflix'in yeni dizisi Atiye izleyiciye sunuldu. 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayınlandığı Atiye'nin ikinci sezonu ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Peki, Atiye dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
ATİYE KONUSU NE?
İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.
ATİYE OYUNCULARI
Beren Saat - Atiye
Mehmet Günsür - Erhan
Metin Akdülger
Melisa Şenolsun
Başak Köklükaya
Civan Canova
Meral Çetinkaya
Hazal Türesan
Cezmi Baskın
Tim Seyfi
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