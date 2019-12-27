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27.12.2019 - 12:32 |

Atiye konusu ve oyuncuları | Atiye fragman izle

Atiye için büyük gün... Netflix'in ikinci orjinal Türk dizisi Atiye yayılandı. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı Atiye'nin konusu ne? İşte merakla beklenen Atiye dizisi ile ilgili detaylar. Atiye fragmanı...

Atiye konusu ve oyuncuları | Atiye fragman izle

Netflix'in yeni dizisi Atiye izleyiciye sunuldu. 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayınlandığı Atiye'nin ikinci sezonu ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Peki, Atiye dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

ATİYE KONUSU NE?

İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.

ATİYE OYUNCULARI

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Meral Çetinkaya

Hazal Türesan

Cezmi Baskın

Tim Seyfi

ATİYE FRAGMAN İZLE

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