Atiye oyuncuları kimler? Göbeklitepe nerede?

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrolünde olduğu Netflix'in 2. Türk dizisi olan Atiye, 27 Aralık'ta gösterime girdi. Özellikle cesur sahneleriyle dizi adından bir hayli söz ettirdi. Sosyal medyada bir hali konuşulan dizinin oyuncu kadrosu merak edilirken dizinin çekildiği yer olan Göbeklitepe de ilgi odağı oldu.

ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi, Meral Çetinkaya, Hazal Türesan ve Cezmi Baskın yer alıyor.

senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları; fantastik ve aksiyon türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi Yazar Şengül Boybaş'ın "Dünyanın Uyanışı" adlı eserinden uyarlanmıştır.

GÖBEKLİTEPE NEREDE?

Göbeklitepe; Şanlıurfa (ya da halk arasında sıklıkla söylenen şekilde Urfa) şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında bulunuyor.

GÖBEKLİTEPE ZİYARET SAATLERİ

Dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen bu alanın ziyaret saatlerine, müzeye gitmeden önce göz atmanızda fayda var. Çünkü ziyaret saatleri, yaz ve kış dönemlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Göbeklitepe giriş ücreti ise 2019 yılı için 30 TL.

15 Nisan - 2 Ekim arası

Gişe açılış ve ziyaret başlangıç saati: 08.00 Gişe kapanış saati: 18.30 Ziyarete kapanış saati: 19.00

3 Ekim - 14 Nisan arası

Gişe açılış ve ziyaret başlangıç saati: 08.00 Gişe kapanış saati: 16.30 Ziyarete kapanış saati: 17.00

GÖBEKLİTEPE NEDİR?

Göbeklitepe, tarihin bilinen en eski ve en büyük tapınağıdır. Dev sütunlardan ve üst üste dizilmiş ağır taşlardan oluşan Göbeklitepe, o dönemde el arabası vb. alet edevatın olmadığı için inşa süreci gizemlerini hala kuruyor. Tapınağı oluşturan taşların taşınabilmesi için muhtemelen çok sayıda insanın ve yük hayvanının gücünden yararlanıldığı düşünülüyor. Sütunların üzerinde bulunan hayvan figürü kabartmaları ise, kesinlikle zamanın ötesinde. Göbeklitepe, insanların avcı toplayıcı olarak yaşadığı dönemlerde bile sistematik olarak toplantılar yaptığını kanıtlayan ama ne amaçla kullanıldığı hala tam olarak kestirilemeyen antik bir yapı.