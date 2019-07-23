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23.07.2019 - 16:16| DHA

Atıyla girdiği gölette boğuldu!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi İncehıdır Mahallesi'nde meydana geldi. At üstünde gölete giren 20 yaşındaki Necati Kahraman, dengesini kaybedip düştüğü suda boğularak hayatını kaybetti.

Atıyla girdiği gölette boğuldu!

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Atını serinletmek için gölete süren Necati Kahraman, dengesini kaybedip suya düştü. Kahraman sudan çıkmayı başaramadı, atı ise ıslak halde mahalleye döndü.

Durumdan şüphelenen yakınları Necati Kahraman'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, gölette yaptığı aramada, Necati Kahraman'ın cansız bedenine ulaştı.

Necati Kahraman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

 

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