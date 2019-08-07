07.08.2019 - 10:24
Atla Gel Şaban filmi hangi yılda çekildi? Filmde kimler oynuyor?
1984 Yapımı Atla Gel Şaban filmi, Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Komedi türündeki Atla Gel Şaban filminin senaristi Aydemir Akbaş'tır. Peki Atla Gel Şaban filminin konusu ve oyuncuları kimler?
Atla Gel Şaban filminin konusu: Kısa yoldan para kazanmak zorunda kalan ve bunun için de çözümü at yarışlarında arayan fakir bir adam olan Niyazi (Kemal Sunal), at yarışı tahmininde büyük bir yeteneği olduğunu farkeder. Ancak bu yetenekten mafya babası Kazım (Dinçer Çekmez) da haberdar olur ve kendisi için kuponlar yapmak üzere kaçırır. Ne var ki Niyazi'nin kupon yapabilmek için bazı şartları vardır: Her gün kuponlarını yaptığı minibüs ortamı birebir canlandırılmalı, hatta arabada çalan Şiki Şiki Baba şarkısı bile teypten çalınmalıdır.
OYUNCULAR KİMLER?
Nevra Serezli
Kemal Sunal
Yaşar Güner
Nizam Ergüden
Metin Çekmez
Reha Yurdakul
Turgut Özatay
Ahmet Turgutlu
Mecdet Kökeş
Renan Fosforoğlu