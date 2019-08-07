Atla Gel Şaban filmi hangi yılda çekildi? Filmde kimler oynuyor?

Atla Gel Şaban filminin konusu: Kısa yoldan para kazanmak zorunda kalan ve bunun için de çözümü at yarışlarında arayan fakir bir adam olan Niyazi (Kemal Sunal), at yarışı tahmininde büyük bir yeteneği olduğunu farkeder. Ancak bu yetenekten mafya babası Kazım (Dinçer Çekmez) da haberdar olur ve kendisi için kuponlar yapmak üzere kaçırır. Ne var ki Niyazi'nin kupon yapabilmek için bazı şartları vardır: Her gün kuponlarını yaptığı minibüs ortamı birebir canlandırılmalı, hatta arabada çalan Şiki Şiki Baba şarkısı bile teypten çalınmalıdır.

OYUNCULAR KİMLER?

Nevra Serezli

Kemal Sunal

Yaşar Güner

Nizam Ergüden

Metin Çekmez

Reha Yurdakul

Turgut Özatay

Ahmet Turgutlu

Mecdet Kökeş

Renan Fosforoğlu