ATO Meclis üyesine silahlı saldırı

Zinnur Erol ile arkadaşı olduğu öğrenilen Süleyman Sağlam, 06 FS 4804 plakalı otomobille Çetin Emeç Bulvarı’nda seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi. Süleyman Sağlam yol kenarında devam eden tartışmanın ardından tekrar araca binen Erol’a yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı. Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Mevlana Bulvarı’nda bir dolmuşa binerek olay yerinden kaçan Süleyman Sağlam, Altındağ ilçesindeki Karapürçek Polis Merkezi önünde intihar etti. Süleyman Sağlam’ın polis merkezi önüne gelip, bir süre burada oturduğu, daha sonra tabancayla kendisini başından vurup, yaşamına son verdiği öğrenildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.