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05.11.2019 - 10:38 | | DHA

ATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı

Adana'da ATV motoruna bağladığı römorkta 10 öğrenciyi okula taşıdığı tespit edilen sürücüye 3 bin 20 lira idari para cezası uygulandı ve aracı 15 gün trafikten men edildi.

ATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Ferit Celal Güven Caddesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na ATV ile öğrenci taşıyarak servisçilik yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, ATV'ye bağladığı römorkla 10 öğrenciyi okula taşıyan Ayhan U'yu (57) okul önünde durdurdu.

Ayhan U'ya aracı amacı dışında kullanmaktan bin 2 lira ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira idari para cezası verildi. Araç 15 gün trafikten men edildi.

 

Kontrolden çıkan araç, arkadan çarptığı aracın altına girdi’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.
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