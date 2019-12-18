ATV kazasında yargılanan yok

Sakarya’da yaşayan Erzurumlular, 26 Ağustos 2018’de İl Orman Tabiat Parkı’nda düzenlenen Erzurumlular Şenliği’nde buluşmuştu. Ailesiyle birlikte memleket şenliğine gelen 20 yaşındaki Bekir Saçlı, ormanlık alanda gezilmesi için alana getirilen ATV aracını kiralamıştı. Ehliyeti olup olmadığı bile sorulmayan, kask, dizlik ya da kolluk gibi hiçbir güvenlik ekipmanı verilmeyen genç kısa süre içinde bir ağaca çarparak yaşamını yitirmişti.

Olayın üzerinden 16 ay geçmesine rağmen acılı ailenin şikayetlerinin sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Döküm fabrikasında çalışan oğlunun bu yıl askere gideceğini ve gelecek umutları olduğunu söyleyen baba Fetih Saçlı, hiç kimsenin yargılanmamasının kendilerini kaza kadar üzdüğünü söyledi. Milliyet’e konuşan Fetih Saçlı şunları söyledi: “Horasanlı akrabalarımızla buluştuğumuz için mutluyduk. En mutlu günümüzde en acı haberi aldık. Hiçbir koruyucu vermeden bıraktılar. Aracın üzerine bindikten 3 dakika sonra kaza yapmış. En azından kask olsa ölümüyle sonuçlanmazdı. Önce kullanmayı biliyor musun? Ya da ehliyetin var mı? diye sormaları gerekmez miydi? En azından Bekir’e eşlik edecek, önden gidecek biri gerekliydi. Yalnız bırakılması da ölümünün yolunu açtı. Hayatında araç kullanmamış bir gence sadece ücretini ödediği için tehlikeli bir araç teslim edilir mi? 14 aydır ağlıyorum ve hayatla barışamıyorum. Her gün mezarına gidiyorum. Kimse yargılanmıyor. Benim tek istediğim adalet.”

‘Sorumlular yargılanmalı’

Anne Türkan Saçlı, “Ölmeden birkaç gün önce beni öperek cennet senin ayaklarının altında demişti. 14 aydır hayatım zindan oldu. Ağlayamayacağım kadar tarifsiz acılar içindeyim ve kimse yargılanmıyor. Genç bir insanın öldüğü araç incelenmeden sahibine teslim ediliyor. Derdimiz tazminat değil sadece sorumluların yargılanması” dedi.

Takipsizlik verildi

Avukat Yusuf Kantar, olayın hemen ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kantar, “Sapanca Cumhuriyet Savcılığı iki tarafında tanıkları dinledi. Fakat takipsizlik kararı verildi. Bizde takipsizlik kararına itiraz ederek, Sakarya Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurduk. Piknik alanında ‘Neden, nasıl ATV turu yapılır? Güvenlik önlemi alındı mı? Yol amatör sürücü için uygun mu? Ehliyet ya da tecrübe soruldu mu? diye sorduk. Olayın tüm boyutlarıyla ele alınması gerektiğini öne sürdük ama tek taraflı trafik kazası olarak değerlendirildi. Kask verilmediği gibi önden giden bir lider ya da rehber bile yoktu. Soruşturma re’sen devam ediyor ama 14 aydır bir sonuç alamadık” dedi.