Augsburg Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galaatsaray'ın ilk 11'i...

Augsburg Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Bu yıl 3. kez üst üste şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, hazırlık maçında Alman temsilcisi Augsburg ile karşı karşıya geliyor. Peki Augsburg Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



AUGSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Augsburg Galatasaray hazırlık maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 20:00’da oynanacak ve zorlu mücadele Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.



GALATASARAY'IN İLK 11'İ



İsmail Çipe, Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Adem Büyük, Ryan Babel, Erencan Yardımcı





