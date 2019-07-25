25.07.2019 - 19:14
Augsburg Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Galaatsaray'ın ilk 11'i...
Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray, hazırlık maçlarına tüm hızıyla devam ediyor. İlk hazırlık maçında Leipzig'le kozlarını paylaşan Cimbom, bu kez bir başka Alman ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte Augsburg Galatasaray maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...
Augsburg Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Bu yıl 3. kez üst üste şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, hazırlık maçında Alman temsilcisi Augsburg ile karşı karşıya geliyor. Peki Augsburg Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
AUGSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Augsburg Galatasaray hazırlık maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 20:00’da oynanacak ve zorlu mücadele Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
İsmail Çipe, Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Adem Büyük, Ryan Babel, Erencan Yardımcı
Eşi ve oğlunu silahla vurarak öldüren adam tutuklandı.Olay önceki gece Çanakkale Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu (49), cinnet geçirdi. Öfkeli adam, silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu'yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu'yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdü.