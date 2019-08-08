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08.08.2019 - 18:16

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin bütünleme sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. AUZEF öğrencileri ise arayışa geçti. Peki AUZEF bütünleme sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları nereden öğrenilir?

 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi twitter adresi üzerinden AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AUZEF öğrencileri ise sınav sonuçlarını öğrenmek için harekete geçti.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi (Bütünleme) Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına açıköğretim öğrencileri http://acikogretim.istanbul.edu.tr adresinden, uzaktan öğretim öğrencileri http://ue.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirler.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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