AUZEF ikinci üniversite başvuru tarihleri! Kimler başvuru yapabilir?

AUZEF ikinci üniversite kayıtları başladı. 2 Eylül itibariyle başlayan AUZEF kayıtları için son gün 30 Eylül 2019. Peki AUZEF kayıtları nasıl yapılır?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerde halen öğrenci ya da bu üniversitelerden mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler,

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEK OLANLAR

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında aktif/pasif kaydı veya mezuniyeti bulunmayanlar,

YÖK denkliği olmayan (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar için),

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde kaydı bulunan öğrenciler (mezun statüsüne sahip olanlar başvuru yapabilir),

İkinci üniversite kapsamında başvuruda bulunamaz.

NASIL BAŞVURU YAPILIR İŞTE AYRINTILAR