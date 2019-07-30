AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünlme sınavı tarihleri belli oldu. AUZEF öğrencileri ise sınav için hazırlıklara devam ediyor. AUZEF bütünleme sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav giriş yerini öğrenmek için arayışa başladı. İşte aUZEF öğrencilerinin bilmesi gerekenler...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi(Bütünleme) Sınavı, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile https://sinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ





AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı, 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde uygulanacak.

Telafi(Bütünleme) Sınavı Hakkında Önemli Bilgi

*Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.

*Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

*FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.

*DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.