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03.12.2019 - 12:39 |

AUZEF sınav sonuç tarihi belli oldu... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

AUZEF sonuçları için günlerdir bekleyiş söz konusuydu. Sınava giren öğrenciler 'AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu sıklaştırmıştı. Bu sorular üzerinde İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Levent Şahin açıklama yaparak net tarih verdi.

AUZEF sınav sonuç tarihi belli oldu... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

 

AUZEF öğrencileri 23-24 Kasım'da sınava girdiler. bugün itibarıyla aradan 9 gün geçti. Sınav biter bitmez 'AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu gündeme gelmişti. her geçen gün sorular sıklaşırken dün AUZEF Dekanı Levent Şahin açıklama yaptı. İşte sonuçların açıklanacağı tarih...

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

UZEF Dekanı Levent Şahin yaptığı açıklamada "Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa iki gün sonra yani çarşamba günü sonuçlarınız ilan edilecektir." diye belirtti. Yani sonuçlar 4 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Fakat sonuç saatine ilişkin net bir açıklama henüz yok.

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