AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bu soruya yanıt arıyor. Sınavın soru ve cevapları yayımlanırken sonuç tarihi merakla bekleniyor. Peki, konuya dair açıklama var mı?

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav sonuç tarihi hakkında İstanbul Üniversite'sinden yapılan net bir açıklama yok. Sınav sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

