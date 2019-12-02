02.12.2019 - 17:01 |
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
Geçen hafta sonu binlerce İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencisi sınava girdi. 23-24 Kasım'da gerçekleşen sınavın bitişiyle birlikte herkes şu sorunun cevabını merak etti: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bu soruya yanıt arıyor. Sınavın soru ve cevapları yayımlanırken sonuç tarihi merakla bekleniyor. Peki, konuya dair açıklama var mı?
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AUZEF sınav sonuç tarihi hakkında İstanbul Üniversite'sinden yapılan net bir açıklama yok. Sınav sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.