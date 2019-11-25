AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri dün güz döenmi ara sınavına girdiler. Sınavda ter döken öğrenciler sınav biter bitmez soru ve cevaplar ile sonuçların açıklanma tarihini merak etmeye başladı. Her öğrencinin dilinde "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu vardı. İşte sınav süreci ile ilgili bilgiler...

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav sonuç tarihi hakkında İstanbul Üniversite'sinden yapılan net bir açıklama yok. Sınav sonuçlarının en geç 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SORU İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.