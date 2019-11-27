AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

AUZEF öğrencileri 23-24 Kasım'da vize sınavına girdiler. Sınavın üzerinden 10 gün geçti. Her geçen gün sınav sonuç tarihi merak ediliyor. Genelde sonuçları 15 gün içinde açıklanması öğrencilerin heyecanını da katbekat artırıyor. İşte detaylar...

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav sonuç tarihi hakkında İstanbul Üniversite'sinden yapılan net bir açıklama yok. Sınav sonuçlarının en geç 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SORU İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.