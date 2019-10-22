Av tÃ¼feÄŸi ile evini basan husumetlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ilÃ§eye baÄŸlÄ± HacÄ±beyli kÃ¶yÃ¼ne KÃ¼tahya'dan otomobille Ali Keskin ve isimleri henÃ¼z belli olmayan 2 arkadaÅŸÄ±, husumetlisi Ä°dris CoÅŸgun'un yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin Ã¶nÃ¼ne gelerek, Ä°dris CoÅŸgun'u dÄ±ÅŸarÄ± Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Evden avluya Ã§Ä±kan baba Åžeref CoÅŸgun ile anne Havva CoÅŸgun, Keskin ve arkadaÅŸlarÄ±na, oÄŸullarÄ±nÄ±n evde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan Ali Keskin, yanÄ±ndaki tÃ¼fekle ateÅŸ etti.

SaÃ§malarÄ±n isabet ettiÄŸi, Åžeref CoÅŸgun belinden, Havva CoÅŸgun da elinden yaralandÄ±.

Silah sesini duyan Ä°dris CoÅŸgun ise evden silahla Ã§Ä±karak Ali Keskin'e ateÅŸ etti. Ali Keskin, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

2 arkadaÅŸÄ± ise olay yerinden kaÃ§arak uzaklaÅŸtÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine, olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SaÄŸlÄ±k ekiplerince kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Åžeref CoÅŸgun'un durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an Ä°dris CoÅŸgun, kÄ±sa sÃ¼rede jandarma ekiplerince yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Ali Keskin'in cesedi, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ã–te yandan hayatÄ±nÄ± kaybeden Ali Keskin'in yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce bir cenaze sÄ±rasÄ±nda HacÄ±beyli kÃ¶yÃ¼ne geldiÄŸi Ä°dris CoÅŸgun'u tabanca ile ayaÄŸÄ±ndan vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

YaklaÅŸÄ±k 4 ay Ã¶nce de Ali Keskin'in bir televizyon kanalÄ±na Ã§Ä±karak nikahlÄ± eÅŸinin Ä°dris CoÅŸgun ile kaÃ§masÄ± sonrasÄ± ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸunun alÄ±konulduÄŸunu iddia ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.