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06.08.2019 - 08:06| CENGİZ MERT AKSEKİLİ / Ankara

Avcı kız çetesinden 200 bin TL’lik vurgun

Sosyal medyadan tanıştıkları erkekleri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek gasbeden “Avcı kız” suç örgütünün 4 ayda 200 bin liradan fazla vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Avcı kız çetesinden 200 bin TL’lik vurgun

Ankara’da geçen ay düzenlenen operasyonda ‘Avcı kız’ çetesinin 125 üyesi gözaltına alınırken çok sayıda ruhsatsız silah, kesici ve delici alet ile POS cihazları ele geçirilmişti. Operasyonla ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntılara göre, geçen hafta tutuklanan 52 kişinin ardından firari 7 isimden 2’si de yakalandı. Yakalanan isimlerden şef garson olduğu öğrenilen N.S., tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in yönettiği soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekiple 4 ay süren, 105 kişinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, farklı kişilerden gasp edilen toplam tutarın ise 200 bin liradan fazla olduğu anlaşıldı.

 

FSM Köprüsü'nde makas terörüFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı.
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