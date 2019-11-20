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20.11.2019 - 10:26 | | DHA

Avcılar'da 4 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma

İstanbul, Avcılar’daki araç trafiğine kapalı, gündüz saatlerinde yaya trafiğinin yoğun olduğu Marmara Caddesi’ndeki bir binanın dış cephesinde mantolama çalışması yapan işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları yürekleri ağıza getirdi.

Avcılar'da 4 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma

İşçiler, 4 katlı binanın ön cephesinde mantolama çalışması için iskelet kurmaya başladı. 4’üncü katın üstüne kadar sürdürülen iskelet kurma çalışmaları sırasında demir kalas ve tahtalar iple yukarı çekildi. İki işçi yerdeki arkadaşlarının bağladığı kalas ve demir tabakaları yukarı çekerek çalışacakları yerleri hazırlamaya başlarken, yoldan geçenler de işçilerin çalışmasını endişe ve şaşkınlıkla izledi.

Tehlikeye aldırmayan işçiler, iskelede yürüyerek sağa sola giderken üst tarafta çalışacakları yerleri de hazırlamayı sürdürdü. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan sürdürülen bu tehlikeli çalışma sırasında zaman zaman mola veren veya arkadaşlarının yanına inmeleri gereken işçiler, zaman zaman kurdukları iskeledeki borulara tutundu. İskelenin kurulmasının ardından yoldan geçenlerin başına bir parça düşmemesi amacıyla örtü açıldı.

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