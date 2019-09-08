MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAvcılar’da havai fişek yasaklandı
08.09.2019 - 07:50| GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Avcılar’da havai fişek yasaklandı

Avcılar Belediye Meclisi, gürültü kirliliği yarattığı, göçmen kuşları ürküttüğü, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle havai fişek kullanılmasının yasaklanmasına karar verdi.

Avcılar’da havai fişek yasaklandı

Karara göre, Avcılar ilçe sınırları içerisinde çay bahçesi, kafe, restoran ve düğün salonları gibi mekanlarda veya sokaklarda kullanılan havai fişekler, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında kullanılmayacak. Havai fişek gösterilerinin gürültü kirliliği yaratmasının ve insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra göç yolları üzerinde olan Avcılar’da göçmen kuşlara zarar verebileceğinin altını çizen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Her yıl 357 çeşit kuşun barındığı kentimizde, her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ve doğa ile uyum içinde yaşamayı ilke edindik. Hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmayı, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olmayı merkezine alan bir anlayışla meclisimizde aldığımız havai fişek gösterilerinin yasaklanması kararının Avcılar’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suikast timinden şok ifade: Parçalattım

Suikast timinden şok ifade: Parçalattım

Gurbetçiye yol boyu destek

Gurbetçiye yol boyu destek

Meclis’in ‘koi’leri

Meclis’in ‘koi’leri

Avcılar’da havai fişek yasaklandı

Avcılar’da havai fişek yasaklandı

Sıradaki Haber