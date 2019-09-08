Avcılar’da havai fişek yasaklandı

Karara göre, Avcılar ilçe sınırları içerisinde çay bahçesi, kafe, restoran ve düğün salonları gibi mekanlarda veya sokaklarda kullanılan havai fişekler, uluslararası faaliyetler ve ulusal günler dışında kullanılmayacak. Havai fişek gösterilerinin gürültü kirliliği yaratmasının ve insan sağlığına zarar vermesinin yanı sıra göç yolları üzerinde olan Avcılar’da göçmen kuşlara zarar verebileceğinin altını çizen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Her yıl 357 çeşit kuşun barındığı kentimizde, her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ve doğa ile uyum içinde yaşamayı ilke edindik. Hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmayı, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olmayı merkezine alan bir anlayışla meclisimizde aldığımız havai fişek gösterilerinin yasaklanması kararının Avcılar’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.