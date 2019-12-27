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27.12.2019 - 13:49 | | DHA

Avcılar'da şok görüntü! Kamyonet yola saplandı

Avcılar'da yer altı su borularının patlaması nedeniyle yol çöktü. İSKİ kamyonetinin iki lastiği çöken yola saplandı.

Avcılar'da şok görüntü! Kamyonet yola saplandı
Avcılar'da şok görüntü! Kamyonet yola saplandı
Avcılar'da şok görüntü! Kamyonet yola saplandı
Avcılar'da şok görüntü! Kamyonet yola saplandı
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Avcılar Cihangir Mahallesi Duygu Sokak'ta su borusunun patlaması sonucu yolun altında yumuşayan toprakta boşluklar oluştu. Bu sırada İSKİ kamyoneti sokakta çalışma yaptığı sırada yolun bir kısmı çöktü. Kamyonetin iki tekeri çöken yola saplandı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. İşçiler bir süre çöken yerleri toprakla doldurarak kamyoneti kurtarmaya çalıştı ancak kamyonet olduğu yerden çıkartılamadı. Sokakta çalışma için olay yerinde bulunan iş makinesi kamyoneti kaldırdı. İşçiler çöken yeri toprakla doldurduktan sonra kamyonetin ön kısmına geçen iş makinesi halat yardımı ile kamyoneti çekerek kurtardı.

Bazı binaların bodrum katı ise patlayan borular nedeniyle su altına kaldı. Mahalle sakinleri uzun süredir alt yapıda sorun olduğunu söyledi.

Avcılarda şok görüntü Kamyonet yola saplandı

 

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