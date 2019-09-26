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26.09.2019 - 19:43 | | DHA

Avcılar'da son durum: İkinci bir emre kadar hastaneleri terk etmeyin

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Avcılar'da yakalanınca korkarak balkon veya pencerelerden atlayan veya koşarken ayağını burkan, sinir krizi geçiren 44 kişi Murat Kölük Devlet Hastanesine başvurdu. Başvuranlardan 17'sinde kemik kırığı tespit edildi. Devlet Hastanesi Başkehimi İbrahim Ulusoy, acil serviste yoğun başvuru üzerine doktor ve sağlık görevlilerinin ikinci bir emre kadar görev yerlerini terk etmemelerini istedi.

Avcılar'da son durum: İkinci bir emre kadar hastaneleri terk etmeyin

Depremin şiddetli hissedildiği Avcılardaki Merkez Mahallesinde iki bina mühürlendi. Rüzgarlı Sokaktaki 11 daireli bir binanın yanı sıra hemen yanındaki Öğretmenler Caddesindeki 8 daireleri bir binanın kolon ve kirişlerinde çatlama ve patlamalar görülünce AFAD ile Avcılar Belediyesine haber verildi. İhbarlar üzerine bodrum katlarında yapılan incelemelerin ardından bu binaların riskli olduğu tespit edilerek mühürlenmelerine karar verildi.

Avcılar Kaymakamı  Kemal İnan  mühürlenen binaların önüne gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam İnan, bilgi veremeyeceğini ifade ederken İlçe Başkanı Okuyan, "Bir camimizin minaresi yıkıldı. İki bina mühürlendi. Onun dışında çok önemli bildirim gelmedi. İstanbul deprem gerçeği ile uzun süreden bu yana yaşayan bir ilçemiz. Burada en büyük sorun belediyemiz çalışmaları hızlıca yapıp bakanlıkça paylaşıp dönüşüm konusunda gereken yapılmalı" dedi.

Rüzgarlı Sokaktaki binanın 1999 depreminde de hasar gördüğü öne sürüldü. DHA muhabirinin görüntülediği binanın bodrum katındaki kolon demirlerin açıkta ve paslı olduğu, duvarın sıvalarının neredeyse tamamının döküldüğü dikkat çekti.

 

Fuat Oktay'dan istanbul açıklamasıİstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası okullar bugün tatil edildi. İstanbul'da yarın da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın yaptığı son açıklamaya göre İstanbul'da eğitime yarın devam edilecek.
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