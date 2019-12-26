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26.12.2019 - 08:59 | | DHA

Avcılar'da yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı

Avcılar'da ailesinin yanında yürürken bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Avcılar'da yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı

Olay salı günü saat 19.00 sıralarında Avcılar'da meydana geldi. Kaldırımda yakınlarıyla birlikte yürüyen çocuk, bir anda yola fırladı. Bu sırada seyir halindeki otomobil, yola atlayan çocuğa çarptı. Çocuk, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, otomobil sürücüsü de durdu. Kazayı gören yakınları ve sürücü hemen çocuğun yanına koştu. Yaralanan çocuk, kendisine çarpan otomobille hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğun bir anda yola fırlıyor. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün çocuğa çarpmamak için direksiyonu sola kırdığı ancak başaramadığı görülüyor. Görüntülerin devamında çocuk kendisine çarpan otomobile bindiriliyor.

 

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