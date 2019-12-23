Avea Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Kullanıcısı olduğunuz operatörün müşteri hizmetlerine farklı sebeplerden bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyorsanız ve derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak istiyorsanız bu şekilde çözüm üretilmesinden yanasanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

AVEA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DOĞRUDAN BAĞLANMAK İÇİN BU YOLU İZLEYEBİLİRSİNİZ

Avea müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanmak için ilk olarak telefonunuzun arama ekranından ilk önce 500 numarası veya 444 1 500 numarasını aramanız gerekiyor. Sonra sırasıyla 2, 1 ve 0’ı sayılarını tuşlamalısınız.