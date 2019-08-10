"Avengers" filminde Nick Fury'yi kör eden karakter kimdir? 10 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu inema tarihinin en sevilen filmlerinden birine ilişkin soruldu. İşte 10 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

"Avengers" filminde Nick Fury'yi kör eden karakter kimdir?

CEVAP

Goose