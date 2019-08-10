10.08.2019 - 19:25
"Avengers" filminde Nick Fury'yi kör eden karakter kimdir? 10 Ağustos ipucu sorusu
Sinema tarihinin kült filmlerinden biri olan Avengers, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki ""Avengers" filminde Nick Fury'yi kör eden karakter kimdir? İşte 10 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...
Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu inema tarihinin en sevilen filmlerinden birine ilişkin soruldu. İşte 10 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
"Avengers" filminde Nick Fury'yi kör eden karakter kimdir?
CEVAP
Goose