Merakla bekleniyor... Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

Geçen sezon perşembe günleri ekrana gelen Avlu dizisi Star TV'den ayrıldı. Dizi yeni sezonda farklı bir platforma olacak. Avlu'yu sıkı bir şekilde takip eden diziseverler şimdi "Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?" sorularına cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Avlu yeni sezon Netflix'te olacak. Fakat dizinin net tarihi henüz bilinmiyor.

Demet Evgar yeni anlaşmayı, “‪Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak: Dizimiz Netflix Original’a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk… Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” şeklinde duyurdu.