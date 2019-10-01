01.10.2019 - 14:36 |
Merakla bekleniyor... Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?
Avlu dizisi 2 sezon Star TV'de yayınlandı ve sonra final yaptı. Avlu yeni sezon artık Star TV'de olmayacak. Bu nedenle dizinin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
Geçen sezon perşembe günleri ekrana gelen Avlu dizisi Star TV'den ayrıldı. Dizi yeni sezonda farklı bir platforma olacak. Avlu'yu sıkı bir şekilde takip eden diziseverler şimdi "Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?" sorularına cevap arıyor. İşte ayrıntılar...
AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN?
Avlu yeni sezon Netflix'te olacak. Fakat dizinin net tarihi henüz bilinmiyor.
Demet Evgar yeni anlaşmayı, “Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak: Dizimiz Netflix Original’a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk… Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” şeklinde duyurdu.
20 bin yayın balığı, 7 ilde 7 kaynağa bırakılacakAntalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünde, Türkiye’de ilk kez kitlesel olarak Avrupa Yayın Balığı (Silurus glanis) yavrusu üretildi. 7 ilde 7 kaynağa bırakılacak 20 bin yayın balığı yavrusunun, bulundukları yörenin ekonomisine 10 milyon TL’lik gelir getirmesi öngörülüyor.