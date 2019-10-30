MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAVM otoparkında 16 parça tarihi eser ele geçirildi
30.10.2019 - 09:27 | | DHA

AVM otoparkında 16 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alışveriş merkezinin otoparkına yapılan operasyonda, çeşitli dönemlere ait 16 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

AVM otoparkında 16 parça tarihi eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, otoparka yapılan baskında, 4 Lidya dönemine ait altın gümüş karışımı sikke, 6 Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait gümüş sikke, 5 takı parçası ve 1 mühür olmak üzere 16 parça tarihi eser ele geçirildi. Yapılan incelemede eserlerin orijinal olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AVM otoparkında 16 parça tarihi eser ele geçirildi

Çakar kullanan lüks cip sürücüsüne cezaÇakar kullandığı tespit edilen lüks cip sürücüsüne 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar ise ceza kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Af Yasası çıkacak mı sorusuna Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt!

Af Yasası çıkacak mı sorusuna Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt!

Grip aşısı ne zaman yaptırılır? Yan etkileri var mı?

Grip aşısı ne zaman yaptırılır? Yan etkileri var mı?

'İlk kavgayı başlatan işçi kovulur'

'İlk kavgayı başlatan işçi kovulur'

İETT otobüsü kamyoneti devirdi!

İETT otobüsü kamyoneti devirdi!

Sıradaki Haber