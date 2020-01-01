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01.01.2020 - 07:50 |

Avrupa hayali bitti yeni umutlar yeşerdi

Afganistan’dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak İran’da dünyaya gelen Ayed Muhammed Mousa (18) ailesiyle daha iyi şartlarda yaşamak için 2017  yılında Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmeye karar verdi.

Avrupa hayali bitti yeni umutlar yeşerdi

İran’dan yasa dışı yollardan Türkiye’ye geçmeye çalışan aileden yalnız Mousa ülkeye giriş yapabildi. Anne ve babasını doğduğu topraklarda bırakmak zorunda kalan Ayed Muhammed, Edirne’den Yunanistan’a geçmek isterken yakalandı. Avrupa hayalinin sona erdiği Edirne’de Ayed için yeni bir sayfa açıldı, yeni umutlar yeşermeye başladı.

Refakatsiz Çocuklar Yönergesi uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilen Ayed Muhammed, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi’ne yerleştirildi. Edirne’deki ilk yılını Türkçe kursuna giderek geçiren Muhammed, ertesi yıl 11. sınıf öğrencisi olarak 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde Türkiye’deki eğitim hayatına başladı ve o yıl okul  birincisi oldu. Gösterdiği başarıyla çevresine örnek olan Muhammed, bu yıl üniversite sınavını kazanarak tıp okumak istiyor.

‘Gurur duyuyoruz’

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, tek kelime Türkçe bilmeyen Muhammed Mousa’nın iki yılda  Türkçeyi öğrendiğini ve okul birincisi olarak başarısını açık bir şekilde gösterdiğini belirtti. Özbaş, “Tek kelime Türkçe bilmeyen oğlumuz şu an matematikte, fizikte, kimyada, biyolojide, tüm derslerinde 85-90’ın altında not almıyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

 

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