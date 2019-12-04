Avrupa’nın ‘Efsane Cuma’sında Türk şirketten yeni rekor

Black Friday fırtınası Avrupa’yı etkisini gösterdi… Dünyada Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen ve büyük markaların gerçekleştirdiği devasa indirimlerle adından söz ettiren Black Friday (Efsane Cuma) kapsamında, internete üzerinden yapılan online alışverişler yeni bir rekor kırdı. Dünyanın en ünlü markalarının katıldığı ‘alışveriş çılgınlığı’nda, Avrupa’daki ürünlerin paketlenip dağıtılması bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirildi. Netlog iştiraklerinden Bleckmann, 29 Kasım-02 Aralık tarihleri arasındaki 3 günde toplam 12 milyon ürün 700 bin metrekareyi aşan 30’a yakın deposunda paketlenerek, Türkiye dahil Avrupa’nın dört bir yanındaki tüketicilere gönderildi.

2 YILDA YÜZDE 250 BÜYÜDÜ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, son yıllarda e-ticaretin özellikle Avrupa’da çok ciddi bir büyüme gösterdiğini belirterek, “Biz de Avrupa’nın moda alanındaki en büyük lojistik şirketi olan Bleckmann markamızla bu süreçte aktif olarak rol alıyoruz. 2017 yılında Black Friday kapsamında 3 günde 3,5 milyon sipariş paketlemiştik. Bu sayı geçtiğimiz yıl 8 milyona ulaştı. Bu yıl ise yeni bir rekor kırarak bu sayıyı 12 milyona ulaştırdık. Hacimler o kadar yüksek ki bazı müşterilerimiz normalde Cuma başlatacakları kampanyaları 2 gün geri çekip Çarşamba başlatma kararı aldı” dedi.

3 BİN KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM

Avrupa genelinde yoğun talebe yetişmek için 3 bin kişilik ilave istihdam sağladıklarını da sözlerine ekleyen Gökalp Çak, “Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımızla birlikte toplam 15 bin kişilik bir çalışan sayımız var. Sağladığımız bu ilave istihdamla birlikte bu sayı 18-20 binlere yaklaştı. Lojistikte bir dünya markası olma hedefiyle çıktığımız yolda; bir Türk şirketi olarak Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da istihdama katkıda bulunmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz.”