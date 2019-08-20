MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAvukat çift ve oğullarını ölüm ayırdı
20.08.2019 - 13:17| DHA

Avukat çift ve oğullarını ölüm ayırdı

Konya'nın Kulu ilçesinde, TIR ile çarpışan cipte, yaşamını yitiren Rabia Sarısu Çiftçi ile ağır yaralanan eşi Eray Çiftçi'nin (39), Konya Barosu'na kayıtlı avukatlar olduğu ortaya çıktı. Çiftin oğulları Kaan'ın (5) da hayatını kaybettiği kaza ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü Esabil Kılıç (35) ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Avukat çift ve oğullarını ölüm ayırdı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Ankara-Konya yolu, Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Konya yönüne giden Esabil Kılıç yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp Aksaray yönüne dönen Eray Çiftçi yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince cipten çıkarılan yaralı Eray Çiftçi ve oğlu Kaan sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eray Çiftçi'nin eşi Rabia Sarısu Çitçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AVUKAT ÇİFT VE OĞULLARINI ÖLÜM AYIRDI

Ağır yaralı Kaan Çiftçi, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen anne Rabia Sarısu Çiftçi de kurtarılamadı. Ağır yaralanan baba Eray Çiftçi, Kulu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Eray Çiftçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Rabia ve Eray Çiftçi'nin Konya Barosu'na kayıtlı avukat çift olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden anne Rabia ve oğlu Kaan'ın cenaze törenlerinin henüz yapılmadığı öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Esabil Kılıç ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karı kocanın yaşadığı evden tonlarca çöp çıktı!İstanbul Ataşehir ‘de Zeynep ve Halil Ayaztekin çiftinin evlerinde yaklaşık 5 yıldır biriktirdiği tonlarca çöpten rahatsız olan bina sakinleri durumu belediyeye bildirdi. Gelen ekipler tarafından binanın iki katında biriktirilen çöpler kamyonlara yüklenerek tahliye edildi, ardından binada ilaçlama çalışması yapıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İBB'den son dakika uyarısı!

İBB'den son dakika uyarısı!

Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 29 kişi gözaltında

Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 29 kişi gözaltında

Otomobili 5 bin lira, aldığı ceza 10 bin lira

Otomobili 5 bin lira, aldığı ceza 10 bin lira

Son dakika: İki daireyi birleştirip yaptılar! Utançlarından yüzlerini böyle gizlediler

Son dakika: İki daireyi birleştirip yaptılar! Utançlarından yüzlerini böyle gizlediler

Sıradaki Haber