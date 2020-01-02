Avukat cübbesiyle erotik pozlar! Kolunda yazan yazı ele verdi...

Hürriyet’ten Musa Kesler'e konuşan Adana Barosu Başkanı Veli Küçük şunları söyledi:

“Avukatlık mesleği yurttaşın adalete erişiminin çıkış noktası. Bu yaşanan meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış. Böyle pozlar için doktor kıyafeti giyen de, polis kıyafeti giyen de var diyorlar. Orada cüppe var, kolunda da Adana yazıyor. Kolunda Adana yazınca da Adana’da rahatsızlık oluşturdu.

Filmde veya sanatsal faaliyette olsa kimse çok rahatsız olmaz. Ama sosyal medyada kullanılınca meslektaşlarımızı rahatsız etti. Adanalılar da rahatsız oldu. Şehir dışından arayanlar oldu. Diğer barolardan arayanlar oldu. Kim olduğunu da tespit ettik. Bu kişi avukat değil, avukatın katibiymiş. Avukat arkadaş işine son verdi.”