Avukat sayısı 10 yılda ikiye katlandı

Milliyet’in edindiği bilgiye göre, Fatih Erman Ünal adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, memurların istifa etmeden avukatlık yapmasına izin verilmesini veya ücretsiz izin almadan avukatlık stajı yapabilmesine imkan tanınmasını istedi. Komisyon konuyu Adalet Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’na iletti. Adalet Bakanlığı, 26 Temmuz 2019’da Meclis’e gönderdiği raporda, mevzuatta avukat olma şartları ve avukatlığa engel olan gerekçeler tek tek anlatıldı.



‘Esnaflık’ yasak



Raporda, avukatların herhangi bir ödeme karşılığında hizmet, görev ve iş ile tacirlik ve esnaflık yapmalarının yasaklandığı anımsatıldı. Memuriyette avukatlık stajı yapılabileceğini, ancak bunun Danıştay’ın kararları doğrultusunda belli şartlara bağlandığı anlatıldı. Ünal’ın talebinin yasa değişikliği gerektirdiği anlatılan raporda, dilekçenin yasa çalışmalarında değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirildiği vurgulandı.



Adalet Bakanlığı, her fırsatı değerlendirenin avukat olamayacağını istatistiklerle açıkladı. Raporda 1 Ocak 2019 itibarıyla Türkiye’de 116 bin 779 avukat bulunduğu, bu sayının 1 Ocak 2010’da ise 66 bin 260 olduğu anımsatıldı. 2010’dan 1 Ocak 2019’a kadar 50 bin 519 kişiye avukatlık ruhsatı verildiği belirtilen raporda, 23 Temmuz 2019 itibarıyla da Türkiye’de 146 bin 950 avukat olduğu kaydedildi. 146 bin 950 avukattan 21 bin 943’nün stajyer avukat olduğu da kayda geçirildi.



İstanbul ilk sırada



Türkiye Barolar Birliği’nin Adalet Bakanlığı’na gönderdiği raporda, il il avukat istatistikleri de yer aldı. Raporda, İstanbul 53 bin 227 avukat sayısı ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 21 bin 131 ile Ankara, 11 bin 628 ile İzmir takip etti. En az avukat bulunan iller ise, 95 avukatla Kilis ve 114 avukatla ortak bölge barosu bulunan Gümüşhane-Bayburt oldu.



2018’de 294 2019’da 81 ceza



Raporda, Devlet Personel Başkanlığı’nın verileri de yer aldı. Buna göre, Devlet Personel Başkanlığı’nın verilerine göre, mevzuattaki, “Memuriyette iken avukatlık stajını yapanlara bir kademe ilerleme cezası uygulanır” hükmü doğrultusunda 2018’de 294, 2019’da ise 81 kademe ilerleme cezası uygulandı. 2018’deki 294 adet cezanın 11’i ise ticaret yapmak veya devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak fiili sebebiyle verildi.